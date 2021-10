Noi simptome ale infectiei cu SARS COV 2 au fost constatate de medici in ultima perioada. Este vorba despre miocardita, care debuteaza odata ce organismul este infectat. Cele mai frecvente cazuri sunt la tineri si la populatia activa, de altfel, cele mai afectate categorii de acesta infectie in prezent. Mortalitatea in ATI a depasit-o pe cea din valurile 2 si 3 Valul 4 al pandemiei face ravagii in randul tinerilor si al populatiei active. In Iasi, peste 10- dintre cei care au murit in ultima luna, au avut varste de pana in 50 de ani. La nivel national, 136 de tineri cu varsta de pana in 40 de…