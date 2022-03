8 obiective turistice din Monaco

Micul principat Monaco este plin de atractii turistice, iar vizitatorii pot admira numeroase obiective care le vor starni admiratia. Situat pe malul Mediteranei, langa Riviera Franceza, Monaco are multe surprize de dezvaluit calatorilor care trec prin orasul emblema – Monte Carlo. Poate ca esti pasionat de viteza? Marele Premiu de la Monaco are un circuit de Formula 1 care te va uimi. Daca iubesti plaja si valurile Mediteranei, aici vei putea admira cele mai luxoase iahturi. Barci si salupe in valoare de milioane de euro se aliniaza in porturile Fontvieille si Monte-Carlo, iar autovehicule de…