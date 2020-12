8 mituri legate de scăderea și îmbătrânirea populației Populația țarii s-ar putea înjumatați în urmatorii 50 de ani, arata datele Institutului Național de Statistica într-o lucrare publicata vineri la prânz. Declinul și îmbatrânirea populației va produce efecte în toate direcțiile: de la numarul de parlamentari și europarlamentari, la modificari structurale consistente în fiscalitate dar și societate. Exista, legat de aceasta tendința demografica și o serie de mituri despre care ar fi util sa discutam.



Mitul nr. 1: Daca populația scade, economia va scadea și ea

Nu e chiar așa. România… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Desi anul 2020 a fost o mare provocare pentru retail, fiind chiar cel mai provocator an de pana acum, un numar mare de clienti din Romania au ales sa achizitioneze produsele retailerului scandinav JYSK pentru a-si infrumuseta casa si pentru a-si spori confortul locuintei. JYSK Romania a reusit sa obtina…

- Romania e in fruntea listei statelor europene care stau cel mai prost la capitolul toalete in interiorul locuinței. Potrivit datelor publicate de catre Eurostat, Romania deține un numar de locuințe fara toalete in interior de peste zece ori mai mare decat media din UE. Este singurul stat membru UE unde…

- Tranzacția prin care RCS&RDS a preluat dreptul de a opera rețelele de comunicații electronice aparținând companiilor Digital Cable Systems (DCS), AKTA Telecom si ATTP Telecommunications a început sa se vada în creșterea veniturilor grupului DIGI, deținut de miliardarul oradean…

- Combaterea rasismului și a xenofobiei: Comisia solicita Estoniei și Romaniei sa transpuna integral legislația UE care incrimineaza discursul de incitare la ura și infracțiunile motivate de ura (scrisoare de punere in intarziere). Proces echitabil: Comisia solicita Bulgariei, Croației, Ciprului și Romaniei…

- Comisia Europeana a decis sa trimita scrisori de punere in intarziere Estoniei și Romaniei, intrucat legislațiile naționale ale acestor țari nu transpun integral și exact normele UE privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal. Estonia…

- Autostrada anunțata de ambasadorul american la București, prin care SUA vor sa lege Portul Constanța de Marea Baltica, se numește Via Carpathia și este un proiect dezvoltat in cadrul Inițiativei Trei Țari, transmite G4Media . Autostrada ar urma sa porneasca din Lituania și sa traverseze Polonia, Slovacia,…

- Romania il va retrage pe ambasadorul din Belarus, Viorel Moșanu, in semn de solidaritate cu Polonia si Lituania, acuzate de regimul Lukașenko de amestec in politica interna a țarii. Cele doua țari și-au retras ambasadorii, urmate de Cehia, Estonia, Letonia și Germania și Bulgaria.

- Aproape o treime din populația Romaniei nu era conectata la sistemul public de alimentare cu apa in 2019, insa numarul locuințelor racordate a crescut comparativ cu anul 2018, potrivit cifrelor furnizate de Institutul Național de Statistica (INS). In cursul anului 2019, numarul persoanelor care au acces…