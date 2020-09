8 beneficii de sanatate ale prunelor 1. Excelente pentru inlaturarea constipatiei si a problemelor digestive. Pline de fibre alimentare, sorbitol si isatin. 2. Iti protejeaza inima. O pruna proaspata medie contine 113 mg de potasiu are ajuta la reglarea hipertensiunii si reduce riscul de anevrism (atac cerebral). 3. Protejeaza impotriva cancerului si deteriorarii celulare. Curata din organism radicalii liberi vatamatori, multumita an Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

