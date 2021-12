7EVEN lansează Două priviri „Doua priviri” este numele primului single pe care 7EVEN il lanseaza in aceasta formula. Compusa de catre Costi, producatorul ce se afla in spatele a multor hituri și voci fresh, „Doua priviri” este o piesa despre o iubire vazuta prin ochii unui adolescent, care simte pentru prima data fiorii dragostei. „Te-aș iubi o viața și inca o zi/ Te-aș iubi chiar daca aș știi ca nu mai vii” sunt versurile prin care cele șapte fete ce formeaza trupa 7EVEN se pun in pielea celui care iubește și prin muzica descriu tot ce de multe ori ramane nespus. Stephany, Vanessa, Sonya, Paula, Briana, Andra și Anisha… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

