Stiri pe aceeasi tema

- Nascuta la Constanța, in urma cu aproximativ 24 de ani, Erika Isac a reușit a reușit sa se faca remarcata in luna februarie, chiar de Ziua Indragostiților, datorita videoclipului „Macarena”, pe care l-a lansat la acea vreme. Cu aproape 8 milioane de vizualizari pe YouTube pana in prezent, videoclipul…

- Piesa ,,Inchid ochii” aduce in prim-plan tema iertarii și a depașirii trecutului in relațiile de iubire. Melodia emoționeaza prin mesajul sau puternic despre importanța de a lasa greșelile din trecut in urma și de a construi un prezent bazat pe afecțiune și ințelegere mutuala. Cu un amestec armonios…

- Suporterii FCSB-ului sunt gata sa ia cu asalt Arena Naționala, pentru a sarbatori alaturi de favoriți primul titlu din ultimii 9 ani. In prima ora dupa ce au fost puse in vanzare biletele pentru meciul cu CFR, fanii au cumparat 10.000 de tichete.In prima zi, in total, au fost vandute 33.000 de bilete,…

- Nicoleta Nuca este gata sa-și impresioneze fanii cu cea mai noua piesa a sa, „Nenorocit”, un single puternic cu versuri sensibile. Artista care iși surprinde fanii de la un single la altul, uimește atat prin atitudine, cat și prin versurile ei empowering, care cu siguranța vor ramane intiparite in mintea…

- Au fost cinci piese, iar oamenii au ales-o pe cea pe care au placut-o cel mai mult și i-au dat și numele: „Noi 2 Incognito”. Așa ca, frumoasa și talentata artista Adriana Onci aduce in playlisturi un single catchy, numai bun pentru vara, insoțit de un videoclip plin de culoare ce promite sa cucereasca…

- Andia lanseaza single-ul mult așteptat de catre fanii acesteia – De la dela – piesa care s-a auzit pentru prima oara la concertul artistei de lansare al EP-ului din noiembrie 2023. Cu un sunet captivant și versuri ce te cuceresc, melodia a ramas adanc intiparita in inimile fanilor. De atunci și pana…

- Dupa anunțul ca Global Records și Versus Artist vor colabora pentru a sprijini tinerele talente, Satoshi, Olga Verbițchi și Marej, cel dintai deschide playlist-ul acestei colaborari. ,,Diferențe” este primul single pe care Satoshi il lanseaza alaturi de Global Records. Piesa ,,Diferențe” exploreaza…

- INNA revine cu un nou album – “Everything or Nothing”, deja o tradiție pentru fanii artistei care sunt obișnuiți cu piese noi compuse și produse in Dance Queen’s House. Proiectul este ajuns la cel de-ai patrulea sezon și inseamna o sesiune de 14 zile intr-o casa unde INNA, alaturi de songwriteri și…