Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, 22 februarie, in municipiul Suceava vor fi distribuite aproape 1000 de pachete cu produse alimentare, in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate."Distribuirea pachetelor cu produse alimentare – 944 in total, se va face ca și anii anteriori, ...

- Fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, este urmarit penal de catre procurorii DNA pentru ca ar fi primit mita 22 de tone de tabla. Se pare, insa, ca Alexe nu s-a mulțumit cu tabla și in perioada cat a fost ministru al Mediului a primit mita și 300 de metri cubi de cherestea. Ironia sorții…

- Studentii Universitatii ''Stefan cel Mare'' Suceava vor beneficia in continuare de mobilitati in strainatate dupa ce institutia academica a primit certificatul de calitate "Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027", ceea ce va permite accesul la finantare in cadrul tuturor actiunilor programului…

- Copiii din satul Parcani, raionul Calarasi, au primit, intr-un final, incalțamintea mult asteptata. Voluntarii au revenit in localitate de unde, acum cateva zile, au fost alungati de catre directoarea gradinitei.

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Suceava au anunțat ca locuitorii din municipiul Suceava se pot programa la vaccinare si in centrele din judet. Este vorba de acele centre unde mai sunt sloturi disponibile, la centrele de vaccinare Siret, Radauți, Gura Humorului, Campulung ...

- ASCOR Alba Iulia, Parohia „Sf. Arhid. Stefan” din Augsburg, Germania și Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Aiud și-au dat mana pentru un proiect comun realizat in sprijinul a 100 de familii defavorizate. „Un licar de lumina” s-a numit acțiunea realizata pentru locuitorii strazii Hotar din municipiul…

- In prag de sarbatori, 60 de familii nevoiașe au primit pachete cu alimente din partea voluntarilor Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni-ATOS, care este coordonata de preotul Remus-Justinian Cojocar. Voluntarii au imparțit pachetele in satele Climauți, Baineț, Vicșani, Bancești și Vașcauți, din comuna…

- 60 de familii necajite, familii cu mulți copii, batrani, bolnavi, au primit, in prag de sarbatori, pachete cu alimente din partea tinerilor voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), coordonați de pr. Justinian-Remus Cojocar. Voluntarii au ajuns in comuna Mușenița, in satele ...