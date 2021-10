Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Mitropolitana din Timișoarei este un simbol al ortodoxiei romanești-banațene, monument istoric, de arta și de arhitectura bisericeasca. Pe 6 octombrie 1946 a fost sfințita de catre patriarhul Romaniei, Nicodim Munteanu. La acest mare eveniment a participat și regele Mihai I, alaturi de intreg…

- Vulcanul din La Palma, Spania, care a erupt in urma cu șapte zile, genereaza in acest moment un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule […]…

- Filiala timișeana a Asociației Crescatorilor de Albine din Romania, in parteneriat5 cu Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” organizeaza, la sfarșitul acestei saptamani, la Agro Village din Calea Aradului nr. 119, „Targul Mierii”, un eveniment…

- SCM Timisoara si-a incheiat stagiul centralizat de la Poiana Brasov, unul sponsorizat de un nou partener al „leilor”. In weekend baschetbalistii alb-violeti participa la primul turne de verificare al perioadei precompetitionale, la Sibiu. In alta ordine de idei conducerea a revenit la un obicei mai…

- Baschet SCM Timișoara va debuta in stagiunea 2021-22 cu un meci in deplasare in Cupa Romaniei (primul tur). Adversarul „leilor” va fi CSM VSKC Miercurea Ciuc iar duelul va fi in dubla mansa in perioada 24-28 septembrie. Celelalte jocuri din aceasta faza, stabilite ieri dupa tragerea la sorti care a…

- Bilanțul pagubelorISU Timiș – In urma avertizarilor/atenționarilor meteorologice/hidrologice, in perioada 18.07.2021 ora 08.00 – 19.07.2021 ora 07.00, ISU Banat al judetului Timiș a intervenit in zona de competența la urmatoarele intervenții: – 6 degajari copaci cazuți pe carosabil/autoturisme ( 1 Lovrin,…

- Galleria 28 din Timișoara, in parteneriat cu grupul Noima, a deschis expoziția „Ritmuri noi”, semnata de Cosmin Frunteș și curatoriata de Maria Pașc, care aduce pe simeze cele mai recente lucrari de pictura ale artistului. Expoziția scoate la iveala acumulari tainuite ale artistului, roade ale unor…