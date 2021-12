70,5% din cazurile de COVID-19 din ultima săptămână, la persoane nevaccinate 70,5% din cazurile raportate cu COVID-19 in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Concluziile analizei INSP pentru saptamana 22-28 noiembrie 2021: 33.5% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Cluj, Timiș, Arad și Bihor70.5% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate30% din totalul deceselor au fost inregistrate in București, Bihor, Mureș, Prahova și Brașov.88.4% din decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate De la inceputul pandemiei și pana in prezent: 1 din 102 din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

