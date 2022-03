7 ZILE ÎN ROMÂNIA - țara lui Superman Duminica s-au dezbatut rezultatele ultimului sondaj CURS, care confirma, in plan politic, ușorul reviriment al PNL, catre 20%, firesc de explicat in contextul invaziei din Ucraina prin conceptul „rally around the flag” și prin prezența Generalului Ciuca in fruntea Guvernului, precum și stabilizarea PSD la scorul aproape dublu de 36%. In paralel, AUR scade la 14% din pricina presupuselor simpatii pro-putiniste și a discursului agitator benefic pericolului de la Rasarit, iar USR coboara pentru prima data sub 10%, pe fondul propriei irelevanțe. Insa ceea ce a ilustrat și mai bine sondajul sunt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de lucru creat de Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), la care s-a alaturat si Guvernul Romaniei, impreuna cu CNA si mai multe ONG-uri, pregateste o platforma informatica, ce va scana presa online, dar si bloguri si retele sociale, pentru a gasi “fake news”, surse de dezinformare…

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a transmis luni, 7 martie, ca, daca Romania nu va lua masurile optime din punct de vedere economic, in contextul razboiului din Ucraina, atunci riscul apariției unei recesiuni „este foarte mare”. Totodata, Cițu s-a declarat nemulțumit de cum a gestionat…

- sursa foto: Kremlin.ru Guvernul rus a aprobat luni lista statelor straine neprietenoase cu Rusia, iar din lista fac parte toate cele 27 de state membre UE (printre care se numara și Romania), SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, dar și Ucraina, potrivit deciziei de pe site-ul oficial al guvernului…

- In pofida frigului și a ploii marunte, aproximativ o suta de galațeni au participat la un marș tacut pentru pace și pentru solidaritate cu Ucraina. Purtand banderole galbene pe braț, steaguri ucrainene, cu flori și pancarte cu mesaje impotriva lui Putin, participanții la marș s-au adunat pe esplanada…

- Guvernul Romaniei a anuntat ca peste 70.000 de cetateni ucrainieni au intrat in tara pana luni dimineata, iar dintre acestia peste 33.000 au ramas in Romania. Dintre acestia, 373 au aplicat pentru procedura de azil. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat ca in ultimele…

- „Avand in vedere concluziile task-force-ului organizat la nivelul Guvernului, avand in vedere necesitatea asigurarii unor conditii adecvate pentru cetatenii straini sau apatrizii aflati in situatii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina si intra in Romania si care nu solicita…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, anunta, duminica, noi masuri luate de Romania pentru sprijinirea Ucrainei. Romania va acorda un ajutor in valoare de 3 milioane de euro, constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente.…

- Un expert in geopolitica spatiului Marii Negre, fost diplomat in Rasarit, da asigurari ca populatia Romaniei nu are de ce sa se teama. Totusi, efecte ale invaziei Ucrainei de catre Rusia se vor face simtite in Romania. Acestea vor fi in cascada si trebuie sa fim pregatiti - avertizeaza analistul.