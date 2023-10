Stiri pe aceeasi tema

- Cuvintele sunt motorul care duce lumea inainte. Dar tot cuvintele pot pune frane și pot ridica bariere, cu diferite nume: prejudecați, etichete, și diferite fețe: umilirea, izolarea, excluderea. In efortul sau de a sparge aceste bariere la nivel global, incepand cu anul trecut, ONU a declarat ziua de…

- Sute de milioane de oameni din intreaga lume au o forma de detinere cripto, fie ca este vorba de bitcoin sau una dintre multele alte monede digitale. Mai exact, 425 de milioane de oameni folosesc cripto, conform Crypto Wealth Report al firmei de consultanta Henley & Partners. Este posibil ca piata cripto…

- Primaria orasului Negresti va derula un program in valoare de peste 1,3 milioane de lei privind modernizarea iluminatului public in sase sate componente. Potrivit primarului Petru Cristinel Rusu, finantarea va fi asigurata integral de Administratia Fondului pentru Mediu, fara a exista cofinantare din…

- Crizele recente au impins 165 de milioane de oameni sub pragul saraciei incepand din 2020, arata date ale ONU preluate vineri de AFP. Organizatia cere un moratoriu pentru tarile in curs de dezvoltare pentru a inversa aceasta tendinta.Crizele succesive, incepand cu pandemia de coronavirus si pana la…

- Crizele succesive, incepand cu pandemia de coronavirus si pana la cresterea costului vietii, au scazut veniturile a 75 de milioane de oameni sub pragul saraciei extreme, de 2,15 dolari pe zi.

- Sebastian Dobrincu nu va mai aparea in sezonul 4 de la „Imperiul Leilor”, insa are o mulțime de proiecte de care se ocupa. Tanarul antreprenor a povestit intr-un interviu pentru impact.ro ce face in prezent.Filmarile pentru sezonul 4, „Imperiul Leilor”, au inceput, insa Sebastian Dobrincu nu va mai…

- Deși ofera salarii uriașe și carte de munca, un fermier din Cluj, care crește bivoli se confrunta cu problema forței de munca. „Principala problema este ca nu gasim oameni. Pleaca toți in strainatate. Eu le-am dat, in primavara, la doi oameni, la o familie, le-am dat 100 de milioane (n.red. 10.000 de…