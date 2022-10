7 ani de la tragedia din Colectiv. Patriarhia organizează slujbe de pomenire a victimelor In acest weekend, se implinesc 7 ani de la tragedia din clubul Colectiv , incendiul care a indoliat o țara intreaga. Duminica se implinesc 7 ani de la Colectiv. Patriarhia organizeaza slujbe de pomenire a victimelor Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat ca va ține slujbe speciale, duminica, 30 octombrie. Conform unui comunicat al Biroului de Presa al Patriarhiei Romane , evenimentele religioase vor debuta la ora 8:30. Atunci se va oficia Sfanta Liturghie in Biserica parohiei Sfantul Nicolae – Brosteni, situata in apropierea fostului club. Apoi, la 12:00 este programata slujba parastasului. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La 7 ani de la tragedia Colectiv , Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat ca va ține slujbe speciale, duminica, 30 octombrie. In urma cu 7 ani, mai mulți tineri treceau prin clipe de groaza in Clubul Colectiv, unde cațiva au și murit, din pacate. Clubul a luat foc, iar un incendiu a cuprins intreaga cladire…

- Cristian Radu, prim-adjunctul șefului IGSU, se afla la volanul mașinii de serviciu, in timp ce șoferul sau, un plutonier adjutant-șef se afla in dreapta. Potrivit marturiei acestuia, șeful sau bause in noaptea de dinainte și circula cu 120-140 km/h, pe bulevardul Mihai Bravu din Capitala, potrivit Libertatea…

- Unii oameni ar face orice pentru bani. O dovedește cu varf și indesat un caz revoltator petrecut la Gaești, in județul Dambovița, acolo unde mai multe persoane au vrut sa profite de pe urma tragediei petrecute in urma cu doua saptamani, cand un copil de patru ani s-a inecat in piscina, iar mama, distrusa…

- Cadrele medicale și polițiștii au intrat in alerta, joi, 29 septembrie, dupa ce au fost anunțați despre un incident ce a avut loc in București. Un barbat de 34 de ani a cazut de la etajul unei cladiri. Totul s-a intamplat in sectorul 2 al Capitalei, in cursul dimineții de joi. Din pacate, tanarul nu…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a transmis un mesaj la 21 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite ale Americii. "Au trecut 21 de ani de la atacurile teroriste care au insemnat soc, teama si durere pentru intreaga lume. Tragedia natiunii americane, impartasita de intreaga planeta, a lovit in…

- Tragedia lovește din nou Maramureș. In urma cu 10 minute, in Tauții Magherauș s-a produs un accident deosebit de grav. O victima este incarcerata. Traficul se desfașoara pe un singur sens. Acum se intervine pentru salvarea victimei incarcerate. Vom reveni! ACTUALIZARE: TRAFICUL A FOST BLOCAT IN…

- O tanara de 24 de ani a murit in UPU chiar in ziua in care ar fi trebuit sa se marite.Femeia era insarcinata si a fost adusa la spital in stop cardio-respirator. Tragedia s-a petrecut sambata dupa-amiaza, iar fata tocmai fusese externata vineri, pe semnatura, de pe sectia COVID unde era internata. Cununia…

- Bilanțul accidentului rutier din Bulgaria Veliko Târnovo, Bulgaria. Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi Realizator: Nicoleta Turcu - Trei români decedați și cinci, raniți - este bilanțul gravului accident rutier de ieri, din Bulgaria. Alți zece români nevatamați au ajuns în…