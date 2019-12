65 de ani (1954-2019) de la câștigarea Cupei României la fotbal de către Metalul Reșița In duminica de ajun a „Sfantului Nicolae” a anului 1954, iubitorii fotbalului reșițean au trait clipe unice de bucurie, cand Metalul Reșița – cum se numea pe atunci CSM Reșița de astazi – a realizat o a doua mare performanța pentru rosso-nerii din Banat, dupa titlul de campioana caștigat de SS UDR in anul competițional 1930/1931. Pentru prima data in istoria fotbalului romanesc, „Cupa Romanei” la fotbal a fost cucerita de o echipa din Divizia B, dupa o memorabila finala cu Dinamo București, disputata pe Stadionul Republicii din capitala, și caștigata de rosso-neri cu 2-0 in fața a 30… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

