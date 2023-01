Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Secției de Oncologie a Spitalului Județean Suceava, Anca Ababneh Dumitrovici, a fost reținuta pentru 24 de ore, in arestul Inspectoratului Județean de Poliție, intr-un dosar de luare de mita. Anterior, procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava au facut percheziții in secția de Oncologie,…

- Joi dupa-amiaza, ofițerii Anticorupție au descins la biroul medicului, care are și funcția de șef secție Oncologie in cadrul Spitalului Județean de Urgența ”Sfantul Ioan cel Nou” Suceava.