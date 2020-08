Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, se arata in bilantul transmis pe 18 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre care 22.488 de pacienți vindecați și 2.377 de pacienți asimptomatici, externați…

- Vineri, 17 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a dat publictații un nou raport lagat de coronavirus. Așa cum nu era de așteptat – venind vara – Covid-19 imbolnavește și ucide dupa masurile pripite sau forțate de relaxare. Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate…

- Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Grupul de Comunicare Strategica a anunțat pentru joi, 16 iulie 2020, ca au fost inregistrate 777 cazuri noi cu coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total al persoanelor…

- Informațiile date publicitații luni, 13 iulie 2020 de Grupul de Comunicare Strategica anunța numarul romanilor infectați cu coronavirus. Pana astazi au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate,…

- Se stie ca obiectele din locurile aglomerate sunt pline de microbi, astfel ca trebuie sa fim foarte atenti atunci cand intram in contact cu ele. Unul dintre acestea sunt meniurile din restaurante. Paginile meniului sunt atinse zilnic de sute de clienti si in cele mai multe cazuri nu sunt niciodata…

- Nou record nedorit in ceea ce privește numarul de imbolnaviri. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 698 de noi cazuri de COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, pana sambata, in Romania au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata ca au fost confirmate 698 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, astfel ca totalul a ajuns la 32.079. De asemenea, 24 de persoane au decedat, bilantul deceselor ridicandu-se la 1.871. 406 pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere.

- Alte 460 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se la un total de 25.286 de imbolnaviri, a anuntat joi Grupul de Comunicare Strategica.