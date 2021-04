Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege initiat de fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, privind repatrierea rezervei nationale de aur de la Banca Angliei a fost respins astazi de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Social democrata Oana Florea admite ca rezervele de aur ale Romaniei asigura garantia de bonitate…

- Specialiștii in domeniul financiar bancar l-au criticat de la bun inceput, pentru ca ar fi implicat costuri uriașe, fara a produce beneficii. Spre exemplu, costul depozitarii este de circa 66.000 de euro pe an, in vreme ce repatrierea a aproximativ 60 de tone de aur ar fi costat 1,4 milioane de euro.

- Respinge ca neintemeiata cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat DRAGNEA NICOLAE LIVIU. Fixeaza termen dupa expirarea caruia propunerea sau cererea de liberare conditionata pot fi reinnoite la data de 27.06.2021. In temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obliga petentul la plata…

- Proiectul in valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localitați la gaze naturale, din Planul Național de Redresare și Reziliența a fost respins de Comisia Europeana. De asemenea, nu a fost aprobat nici proiectul Guvernului care prevedea alocarea a 2,5 miliarde de euro pentru irigații,…

- Vicepremerul Kelemen Hunor, anunța ca formațiunea pe care o conduce va vota in aceeași forma in Senat proiectul de lege privind desființarea SIIJ, iar daca partenerii de coaliție – PNL și USR – doresc sa modifice avizul CSM pentru trimiterea in judecata a magistraților, schimbarile pe proiectul deja…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede ca activitatea consulara va fi evaluata de Ministerul Afacerilor Externe inclusiv pe baza sugestiilor primite din partea cetatenilor. S-au inregistrat 310 voturi ”pentru”. Proiectul de lege modifica art.16 din Legea 62/2019 privind…

- Unsprezece parlamentari liberali au inițiat un proiect de lege privind repatrierea unor moaște sfinte de pe teritoriul Austriei, considerand masura “o necesitate” acum. Proiectul reglementeaza cadrul legal privind repatrierea moaștelor Sfantului Cuvios Marturisitor Visarion Sarai, a Sfantului Mucenic…