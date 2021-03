Stiri pe aceeasi tema

- ” Comisia Europeana propune crearea unui certificat verde digital pentru a facilita circulația libera in condiții de siguranța in interiorul UE in timpul pandemiei COVID-19. Certificatul verde digital va fi o dovada ca o persoana a fost vaccinata impotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ al testului…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi i-a solicitat intr-o scrisoare președintelui CE, Ursula von der Leyen, o informare corecta și susținuta despre „certificatul verde digital”: „Acesta nu trebuie sa impiedice, sub nicio forma, libera circulație a cetațenilor”. „Intr-o scrisoare adresata președintelui…

- Președintele Comisiei pentru Industrie și Cercetare din Parlamentul European, Cristian Bușoi, saluta inițiativa legiferare a unui document standardizat, care sa faciliteze libera circulație a cetațenilor, turismul, munca la frontiere și pe cea a autoritaților de sanatate publica din UE. Acesta…