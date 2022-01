6 ianuarie, Boboteaza: Botezul Domnului, Botezul Cailor și Mersul cu Urâții! Creștinii ortodocși praznuiesc, pe 6 ianuarie, Botezul Domnului Iisus Hristos (Boboteaza), sarbatoare numita și Epifania sau Dumnezeiasca Aratare. Praznicul reprezinta reactualizarea momentului in care Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, la 30 de ani, vine la Iordan, se boteaza cu botezul pocainței – a lui Ioan -, El Cel fara de pacat, asumand pacatele intregii omeniri, pe care le va rascumpara prin scump sangele Sau, pe Golgota. Botezul Domnului Iisus Hristos a fost lucrarea Sfintei Treimi: Tatal a marturisit despre El. „Acesta este Fiul Meu cel iubit, intru Care am binevoit (Mt. 3, 17; Mc. 1,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

