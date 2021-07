6 beneficii ale grapefruitului

Un pahar cu suc proaspat stors de grapefruit ajuta la cresterea nivelului de vitamina C in organism. Acest fruct contine o multime de nutrienti si vitamine, inclusiv potasiu, licopen ca si calciu si fosfor. Mai trebuie adaugat si ca grapefruitul contine fibre si, in acelasi timp, este sarac in calorii. Mai contine bioflavonoide si alti antioxidati ce protejeaza organismul impotriva unor boli precu