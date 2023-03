5G: rețeaua care dezamăgește(aproape) pe toată lumea De la mașinile autonome la frigiderele conectate și pana la realitatea imersiva uluitoare: 5G ar fi trebuit sa revoluționeze utilizarea telefoniei mobile, dar, de la consumatori la intreprinderi, rețeaua de ultima generație pare ca nu intampina entuziasmul așteptat. In centrul discuțiilor de la reuniunea anuala a industriei de telecomunicații la Barcelona (MWC), 5G este prezentata […] The post 5G: rețeaua care dezamagește(aproape) pe toata lumea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

