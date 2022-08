Stiri pe aceeasi tema

- Cargoul ”Razoni”, care navigheaza sub pavilionul Sierra Leone si care a plecat de la Odesa luni, imediat dupa ora locala 9.00 (si ora Romaniei), cu 26.000 de tone de porumb catre portul libanez Tripoli, urma sa soseasca initial la Istanbul marti dupa-amiaza. On behalf of UN Member States, I welcome…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca, in opinia sa, pretul la energie trebuie reglementat si a subliniat ca Romania are capacitati de productie, dar pe care nu a stiut sa le gestoneze, pana acum, intr-un mod coerent. Ciolacu a precizat ca ministrul Energiei ar trebui sa aiba initiativa unor…

- Un avion cargo plin cu muniție s-a prabusit sambata seara in apropierea orasului Paleochori Kavalas din nordul Greciei. Avionul a luat foc si au fost auzite explozii. UPDATE Imagini cu epava avionului au fost facute publice luni. In #Greece , the bodies of eight crew members were found at the crash…

- In teritoriile ucrainene ocupate, rușii fura echipamente și medicamente scumpe din spitale, a declarat miercuri ministrul ucrainean al Sanatații, Viktor Liashko, care a precizat ca momentan nu se știe unde sunt duse bunurile jefuite, relateaza Ukrainska Pravda . Potrivit lui Liashko, situația in ceea…

- Turkey can re-export grain products like wheat, oat, and barley from the Black Sea to countries in need after talks with Russia and Ukraine, President Tayyip Erdogan said on Friday, adding he would discuss the matter with both countries in coming days, according to Reuters. Ukraine is one of the top…

- NATO leaders will urge Turkish President Tayyip Erdogan to lift his veto over Finland and Sweden‘s bid to join the military alliance when they meet for a three-day summit on Tuesday, as the West strives to send Russia and China a signal of resolve, according to Reuters. Taking place in the shadow of…

Romania has decided to intervene in favor of Ukraine at the International Court of Justice in proceedings against the Russian Federation, the Ministry of Foreign Affairs (MAE) announced on Wednesday.

The National Emergency Management Committee (CNSU) approved during Wednesday's session, which took place at the headquarters of the Ministry of Internal Affairs (MAI), a decision to grant international aid for Ukraine, according to a Government briefing.