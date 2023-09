Stiri pe aceeasi tema

- Organistul bucureștean Eduard, Antal va interpreta celebra piesa Bohemian Rapsody, a legendarei trupe Queen, intr-un concert susținut, sambata, 26 august, la Biserica Neagra din Brașov, in cadrul Organ Nights

- Clasicul hit din 1978 al legendarei trupe rock Queen, "Fat Bottomed Girls", a devenit cea mai recenta victima a culturii de anulare, dupa ce piesa a fost eliminata din noua colecție de mari hituri a trupei pentru tinerii ascultatori, care a debutat pe platforma audio Yoto, scrie Fox News.Deși mutarea…

- Miile de obiecte de colecție din casa din Londra a raposatului solist al trupei Queen au fost pastrate de prietena sa apropiata, Mary Austin. Acestea vor fi prezentate pentru prima data publicului in cadrul unei expoziții. Multe dintre aceste obiecte rare vor fi scose la licitație in luna septembrie.…

- Fanii lui Freddie Mercury sint asteptati incepind de vineri la Londra pentru a vizita o expozitie cu vinzare unde vor putea admira mii de obiecte ce i-au apartinut solistului formatiei Queen, transmite Reuters. Obiecte rare, printre care versuri scrise de mina, arta si piese de colectie, provin de la…

- Omagiu adus lui Adrian Paunescu de catre Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, la 80 de ani de la nașterea scriitorului Data de 20 iulie 2023 marcheaza 80 de ani de la nașterea scriitorului roman, Adrian Paunescu. Pentru a-i aduce un omagiu acestuia, reprezentanții Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”…

- Spaniolul Carlos Alcaraz a castigat, duminica, turneul ATP 500 de la Queen’s Club, impunandu-se in fata australianului Alex de Minaur, scorr 6-4. 6-4. Acest succes ii permite lui Alcaraz revenirea pe primul loc ATP, potrivit news.ro.Pentru Alcaraz este primul trofeu pe iarba. CITESTE SI 50 de…

- Artistul britanic Tim Staffell, fost solist și fondator al trupei Smile, care și-a schimbat numele in Queen in 1970, a fost coleg de școala și bun prieten cu legendarul Freddie Mercury, despre ale carui incredere in sine și talent spune ca l-au schimbat ca persoana și ca artist in viitoarea cariera

- In aceasta seara, pe data de 10 iunie 2023, in episodul cu numarul 11 al emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 19, Adda și Radu Bucalae s-au transformat in Queen și au interpretat piesa "Another one bites the dust". Cum au comentat jurații prestația celor doi.