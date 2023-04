Iți place sa faci muzica? Sau ești un muzician in devenire? Daca ai raspuns afirmativ la oricare dintre aceste intrebari, atunci exista șanse sa te fi gandit sa-ți construiești propriul studio de inregistrare. Și de ce nu? Inchirierea unui studio de inregistrare poate fi costisitoare, așa ca, daca ai spațiul necesar, de ce sa nu iți construiești propriul studio in garaj? Este mai ușor decat ai putea crede! In acest articol, iți vom spune tot ce trebuie sa știi despre cum sa construiești un studio de inregistrare in garaj. 1. Curațenie In primul rand, garajul are nevoie de o curațenie generala.…