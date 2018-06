5 motive să mergi în insula Thassos Insula Thassos este o destinație de vacanța foarte la indemana, pentru ca este situata la numai 9 ore cu mașina de București. Se mai numește și Insula de Smarald a Greciei și este vizitata anual de foarte mulți romani, atat pentru apele cristaline și plajele cu nisip alb și fin, cat și pentru apusurile de soare spectaculoase, care pot fi vazute de pe malul marii sau de pe culmile munților care o imprejmuiesc. Thassos este o insula relativ micuța, locuita de cateva sate pitorești, cu capitala in Limenas, care este și portul principal, și este presarata cu taverne și cafenele cu vedere spre mare.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

