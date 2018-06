5 modalitati sa te protejezi de vampiri energetici Apoi, istoria se repeta cu o noua victima intrucat vampirul energetic supravietuieste din exploatarea emotiilor celorlalti. Acum stii de ce oamenii fericiti care vibreaza la nivel ridicat pot atrage uneori vampiri energetici: pentru a supravietui, acestia din urma trebuie sa fie alaturi de oameni cu un nivel energetic ridicat.

In societatea moderna, vampirii energetici se intalnesc la tot pasul, insa poate ca nu stii cum sa procedezi astfel incat sa te aperi de ei.



Data viitoare cand te intalnesti cu unul dintre acest oameni care fura energie de la altii, iata cum te poti proteja… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

