5 cupluri celebre a căror relație a început dintr-o aventură Antonio Banderas și Melanie Griffith Banderas și Melanie Griffith s-au cunoscut in timpul filmarilor pentru „Two Much” și s-au indragostit lulea, deși amandoi erau casatoriți. El era insurat cu Ana Lenz, ea era cu Don Johnson. Banderas și Melanie Griffith au divorțat și s-au casatorit in 1996. Mariajul lor de 20 de ani parea unul dintre cele mai solide de la Hollywood, dar s-au desparțit in 2015. Au ramas in relații bune, iar Banderas a spus despre Griffith ca este cea mai buna prietena a lui. Tom Cruise și Nicole Kidman Puțini mai știu ca inainte de Katie Holmes și Nicole Kidman, Tom Cruise a… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Așteptat deja de ceva timp de cei care au apreciat prospețimea primului sezon, familia disfuncționala de supereroi din The Umbrella Academy, unul din cele mai reușite seriale originale Netflix, revine cu al doilea sezon – din pacate, abia in ultima zi a lunii. Un alt serial apreciat, Suits, este adus…

- Nelu Tataru a spus ca la finalul lunii iulie – inceputul lunii august s-ar putea ca restricțiile sa fie cat mai mici. Ministrul a adaugat ca situatia din ultimele doua saptamani va fi evaluata vineri, cand se vor stabili toate activitatile ce se vor relua, dar si conditiile de lucru. „Suntem intr-un…

- Fosta sotie a lui Ben Affleck, Jennifer Garner, pare sa-si fi dat acordul fata de relatia actorului cu noua lui iubita, actrita Ana de Armas, care a fost fotografiata in timp ce se plimba alaturi de starul hollywoodian si de cei trei copii ai acestuia, relateaza editia online a cotidianului spaniol…

- Harlem Gnohere si Ovidiu Horsia, aflat sub forma de imprumut la ieseni, sunt doriti de Mircea Rednic. „Pentru Gnohere am oferta, l-a cerut Rednic ca vrea sa il ia, am zis ca vreau 500.000 pe el.. Bine, nu am oferta, a intreabat Rednic cat vreau pe el. Si eu am zis ca 500 de mii. Si pe Horsia 300 de…

- 7 ieșeni pe lista “Componența nominala a comitetelor de selecție” Componența nominala a comitetelor, aprobata prin Ordinul ministrului educației și cercetarii nr. 4215/2020, poate fi consultata AICI . In lista se regasesc și șapte ieșeni din universitațile cu prestigiu ale Iașului: Comisia de Informatica…

- Cineastul neozeelandez Taika Waititi, caștigator al unui premiu Oscar pentru filmul „Jojo Rabbit”, va regiza un lungmetraj „Star Wars”.Anunțul vine chiar de ziua mondiala a Star Wars și confirma zvonurile aparutela inceputul anului potrivit carora Waititi lucra la un film din aceasta serie.Taika Waititi…

- Medicul primar de medicina interna Mariana Andrioaie a decedat, in spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Aceasta a fost transferata cu ambulanța miercurea trecuta, din cauza cu organismul nu raspundea la tratamentul care ii era administrat la Botoșani. Medicul internist, de 67 de ani, care facea doar…

- Dupa cum se stie, epidemia de coronavirus a impus luarea unor masuri stricte, pentru cei ce calatoresc cu mijloacele de transport in comun. Conform hotararilor luate de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, este permisa urcarea intr-un mijloc de transport public, doar calatorilor care au masca,…