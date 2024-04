Stiri pe aceeasi tema

- ???? Comunicat de presa: UN TEZAUR MONETAR DESCOPERIT RECENT LA TURDA ???? Lucrarile de modernizare a centrului istoric din Turda prin proiectul: „Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului

- Politistii clujeni au descoperit, miercuri, pe un camp de langa municipiul Dej cadavrul unei femei, din oras, care fusese data disparuta in urma cu trei zile, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

- Transport neconform de deșeuri și haine, descoperit intr-un oraș din vestul țarii. La data de 14 februarie 2024, Poliția Municipiului Lupeni a fost sesizata de un reprezentant al A.N.P.C. București cu privire la faptul ca se afla la un depozit second-hand...

- „Alaskapox” este denumirea pentru un nou tip de virus, descoperit recent. Acesta s-ar inrudi cu virusurile care provoaca variola și varicela. Un barbat in varsta a murit dupa mai multe luni petrecute in spital, fiind infectat cu acest virus. Decesul s-a inregistrat in Alaska și a fost pus pe seama acestui…

- O situație nefericita a avut loc la o nunta, unde o domnișoara de onoare a fost pusa intr-o lumina negativa și jignitoare de catre propria prietena, mireasa. Un incident care a adus tensiuni neașteptate intre cele doua a culminat cu o ruptura aparent definitiva. Ce gest a dus la distrugerea relației…

- Inspectorii din cadrul ISU Bacau au efectuat, in acest sfarșit de saptamana, controale pe linia apararii impotriva incendiilor, la unitați de turism și alimentație publica. Inspectorii de prevenire au urmarit cu prioritate, fara a se limita la acestea, urmatoarele aspecte: respectarea capacitații maxime…

- Bob Odenkirk, actorul din "Better Call Saul", a dezvaluit recent ca este este var de gradul al 11-lea cu regele Charles III. Odenkirk a aflat acest lucru intr-un episod recent al emisiunii "Finding Your Roots".

- Vacanța unui cuplu proaspat casatorit, aflat in luna de miere la Grand Velas Boutique Los Cabos din Mexic, a luat o turnura neașteptata atunci cand tinerii au descoperit ca erau singurii turiști din stațiune. Grand Velas Boutique Los Cabos, noua proprietate sora a paradisului de 5 stele alaturat, cunoscut…