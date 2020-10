Stiri pe aceeasi tema

- Nokia a fost selectata de NASA pentru a construi prima retea celulara pe Luna, a anuntat luni compania finlandeza, in contextul in care agentia spatiala americana planuieste un viitor in care oamenii vor reveni pe satelitul natural al Pamantului si vor stabili asezari selenare, relateaza Reuters. NASA…

- Actiunile producatorului german de echipamente sportive Puma erau marti in scadere cu 3,5%, dupa ce grupul francez Kering a anuntat ca a vandut un pachet de 5,9% din actiunile Puma pentru aproximativ 656 milioane de euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres.In urma acestei tranzactii, participatia…

- Producatorul auto american Ford Motor va construi cea mai moderna fabrica a sa, unde va fi produsa noua generatie a camionetei F-150 cu ajutorul robotilor, dupa o investitie de 700 de milioane de dolari, transmit Bloomberg si Reuters preluate de agerpres. Fabrica, unde vor fi create 300 de locuri…

- Facebook a anuntat joi ca a eliminat recent o mica retea de conturi administrate din Romania care sprijineau campania pentru realegerea lui Donald Trump cu relatari referitoare la sustinerea sa de catre conservatori, afro-americani, crestini si urmaritori ai retelei Qanon, care promoveaza teorii ale…

- La sfarșitul lunii mai, Audi a anunțat lansarea unui proiect pe nume Artemis cu scopul de a dezvolta un model electric revoluționat pana in 2024, fara sa ofere insa detalii concrete. In cadrul unui interviu acordat agenției de presa Reuters, Markus Duesmann, CEO-ul Audi, a oferit insa mai multe informații…