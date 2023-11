Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justa (PTJ), lanseaza 6 apeluri de proiecte destinate finanțarii IMM-urilor din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Apelurile de proiecte vor fi deschise in perioada…

- More than 775 million euros will be available through the Just Transition Program for SMEs in Gorj, Hunedoara, Dolj, Galati, Prahova and Mures counties, the calls for projects to be opened between December 20, 2023 and March 20, 2024, announced on Saturday , Ministry of European Investments and Projects…

- Peste 775 milioane euro pentru IMM urile din judetele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galati, Prahova si Mures disponibile prin Programul Tranzitie Justa. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE , prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranzitie Justa PTJ , lanseaza sase apeluri de proiecte…

- Apelurile de proiecte vor fi deschise in perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024 si vor finanta actiuni privind dezvoltarea investitiilor productive in IMM-uri care sprijina cresterea durabila si crearea de locuri de munca. Investitiile sprijinite vor sustine crearea de locuri de munca durabile,…

- Peste 775 milioane euro pentru IMM-urile din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș disponibile printr-o noua schema de minimis și ajutor de stat in cadrul Programului Tranziție Justa, anunța ministrul Adrian Caciu.„Peste 775 milioane euro pentru IMM-urile din județele Gorj, Hunedoara,…

- Comunitatea și factorii de decizie din regiunea Conurbația Jiului s-au adunat astazi la Petroșani pentru un eveniment important, “Just Transition Groundwork”, dedicat discuției asupra unei tranziții corecte și sustenabile pentru viitorul acestei zone, aflata in plin proces de adaptare la schimbarile…

- Europarlamentarul Corina Cretu sustine ca, desi peste 2 miliarde de euro au fost puse la dispozitia a sase judete din Romania prin Fondul pentru o Tranzitie Justa, dupa un an nu se stie in ce masura tara noastra a folosit aceste fonduri nerambursabile si nici care sunt proiectele depuse. „In intreaga…

- Pe hartie, la Galați exista 10.000 de șomeri, asta insemnand o rata a șomajului de 6%, dar, in realitate, din cei peste 300.000 de galațeni apți de munca sunt nu au un loc de munca 150.000, iar in aceste condiții rata șomajului este de 50%. Munca la negru, lipsa de eficiența a agențiilor de ocupare…