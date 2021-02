47 de persoane dintr-un azil francez au devenit subiect de studiu 47 din cei 78 de rezidenți ai unui azil de batrani din estul Franței au fost testați pozitiv pentru Covid-19, deși toți au fost vaccinați la mijlocul lunii ianuarie. Potrivit postului german de televiziune RTL , care a acordat spațiu subiectului in cadrul jurnalului de știri, „nu exista dovezi ca vaccinul impiedica transmiterea bolii. Singura certitudine este ca vaccinul Pfizer-BioNtech protejeaza impotriva formelor grave de Covid-19. Consecința directa: risc mai mic de a fi spitalizat, de a ajunge la terapie intensiva și, prin urmare, de mortalitate mai mica. Dupa prima doza, este necesar sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

