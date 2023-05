46 de spitale păcălite de o firmă care vindea dezinfectanți cu etichete false 46 de spitale din țara au picat in plasa unei firme care a vandut produse biocide cu etichete false. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au intrat pe fir și au trimis in judecata firma SC Al Carina SRL, cu sediul in orasul Ploiesti, pentru inselaciune in forma continuata (122 acte materiale). Totul a avut loc in perioada 7 decembrie 2018 – 1 august 2019, cand in mod direct ori prin intermediul unor societati intermediare, SC Al Carina SRL a indus in eroare 46 de unitati spitalicesti prin prezentarea unor date nereale privind concentratia substantelor active si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

