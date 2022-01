Stiri pe aceeasi tema

- Un tablou al maestrului Renasterii italiene Sandro Botticelli, ale carui opere sunt rare in colectiile private, a fost vandut pentru mai mult de 45 de milioane de dolari, joi, in cadrul licitatiei organizate de Sotheby's New York, informeaza News.ro. La capatul unui duel de sapte minute, intre…

- Un rar exemplar original al Constituției americane din 1787 a fost vândut joi seara la o licitație din New York pentru 43 de milioane de dolari, iar grupul care a strâns criptomonede în valoare 40 de milioane de dolari a pierdut competiția pentru achiziționarea istoricului document,…

- Un exemplar original rarisim al Constitutiei americane, adoptata la 17 septembrie 1787 la Philadelphia, a fost vandut la licitatie la New York. Suma? 43 de milioane de dolari, un record mondial pentru un document istoric scos la licitatie, a anuntat casa Sotheby’s, relateaza AFP. Exemplarul a fost dorit…

- Un exemplar original rarisim al Constitutiei americane adoptate la 17 septembrie 1787 la Philadelphia a fost vindut la licitatie joi la New York pentru suma de 43 de milioane de dolari, un record mondial pentru un document istoric scos la licitatie, a anuntat casa Sotheby's, potrivit AFP. Exemplarul…

- Tablouri de pictorita mexicana Frida Kahlo si francezul Pierre Soulages au doborit recorduri pentru acesti artisti la licitatii organizate de casa Sotheby's la New York, unde au fost adjudecate marti seara pentru sumele de 34,9 milioane de dolari, respectiv 20,2 milioane de dolari Asa cum era de asteptat,…

- Un tablou al artistei mexicane Frida Kahlo a fost vandut la casa de licitații Sotheby's din New York pentru suma record de 34,9 milioane de dolari, cel mai mare preț platit la licitație pentru o opera de arta din...

- Un peisaj in acuarela de Vincent van Gogh, confiscat de nazisti in timpul invadarii Frantei in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost vandut la licitatie la New York pentru suma de 35,9 milioane de dolari, un record pentru un tablou in acuarela al pictorului impresionist olandez, relateaza agerpres.ro.