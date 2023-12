44.000 de români au primit facturi umflate la energie In jur de 44.000 de romani au primit facturi umflate la energie, a precizat Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, informeaza Antena 3. Astfel, fosta companie Enel Energie (actuala PPC Energie) ramane cu amenda de 10 milioane de euro data de ANPC, intrucat magistrații Curții de Apel București au respins cererea de suspendare a sancțiunii. Decizia […] The post 44.000 de romani au primit facturi umflate la energie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de suspendare a amenzii de peste 10 milioane de euro date de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) fostei firme Enel Energie, in prezent PPC Energie, pentru ca nu a facturat consumul lunar de energie electrica la tarifele prevazute in…

- ”Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de suspendare a sanctiunii contraventionale aplicate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) operatorului economic PPC Energie S.A. (fosta Enel Energie SA), respectiv a amenzii contraventionale in valoare de 52.019.254,19 lei (10.403.850,83…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de suspendare a sanctiunii contraventionale aplicate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC operatorului economic PPC ENERGIE S.A. fosta Enel Energie SA , respectiv a amenzii contraventionale in valoare de 52.019.254,19 lei 10.403.850,83…

- Cristian Popescu Piedone iși vrea salariile restante, dupa ce a stat inchis mai bine de un an. Primarul Sectorului 5 a deschis un proces la Tribunalul București. Primarul Sectorului 5 a fost incarcerat, pe 12 mai anul trecut, dupa ce magistrații Curții de Apel București au pronunțat decizia defintiva…

- Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in luna august in stațiunea constanțeana 2 Mai, dupa ce a intrat cu mașina in ei, va fi judecat pentru ucidere din culpa și fuga de la locul accidentului, conform Antena 3 CNN, citata de DCNews. Catalin Dragomir, tatal Robertei Dragomir, fata ucisa de…

- Inca 26 de cetațeni romani vor fi evacuați, marți, din Fașia Gaza, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In aceasta dimineața, 86 de romani au ajuns in țara, la bordul unei curse speciale, operate de catre Compania Nationala TAROM. Pana in prezent, 220 de cetateni romani si membri de familie ai…

- Enel Energie nu a primit pana in prezent decizia de sanctionare de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), iar dupa ce va intra in posesia acesteia va urma caile legale de contestare, afirma reprezentantii companiei intr-o reactie oficiala referitoare la sanctiunea aplicata…

- Danuț Lupu a fost condamnat la inchisoare cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis valabil, deoarece, deși se afla in termenul de supraveghere al unei pedepse anterioare, a comis o noua infracțiune, ceea ce „denota un pericol social relativ ridicat”, se arata in motivarea Curții de Apel…