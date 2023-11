4.400 de țigarete confiscate de polițiști La data de 1 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calarași au oprit pentru control in municipiul Calarași, un autoturism condus de un barbat,de 36 de ani, din localitate. In urma controlului efectuat asupra portbagajului autoturismului, polițiștii au gasit 220 de pachete cu țigarete, fara timbru fiscal, a caror proveniența nu a putut fi [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

Sursa articol: mediacalarasi.ro

