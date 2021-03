44 de ani de la cutremurul din 1977. Peste 1.500 de victime, mai mult de 1.400 în Bucureşti Joi, la ora 21.22, se implinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, in care au murit peste 1.500 de oameni, dintre care peste 1.400 numai in Bucuresti, iar alti aproximativ 11.300 au fost raniti. In prezent, in Bucuresti sunt consemnate 356 de cladiri aflate in clasa l de risc seismic si 370 incadrate […] The post 44 de ani de la cutremurul din 1977. Peste 1.500 de victime, mai mult de 1.400 in Bucuresti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc sambata, la ora locala 23:13, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri, iar intensitatea in zona…

- Atletico Madrid și Chelsea se vor intalni la București, in turul optimilor de finala UEFA Champions League, astazi, de la ora 22:00. Diego Simeone, antrenorul echipei care este considerata gazda, este convins ca jucatorii sai se vor simți ca acasa. Partida se disputa la București din cauza restricțiilor…

- Primul showroom din Romania pentru mașinile electrice Tesla va fi deschis in București, incepand din 22 februrie 2021, la inițiativa unui dealer auto independent. Teslounge Bucharest importa și comercializeaza modelele Tesla in Romania, fara a avea o legatura contractuala cu producatorul amercian. Showroom-ul,…

- Nicușor Dan a declarat ca Primaria Generala a ajuns la un consens cu toate celelalte primarii de sector, drept urmare modalitatea in care gunoiul din București va fi colectat și selectat va fi aceeași in toata Capitala. „Am discutat despre deseuri, este o problema care a fost mult timp amanata in Bucuresti…

- Din cauza restricțiilor impuse delegației din Marea Britanie pe teritoriul Spaniei, gazdele jocului Atletico Madrid – Chelsea impreuna cu UEFA au decis, cu aprobarea autoritaților din țara noastra și cu sprijinul FRF, ca partida sa fie mutata pe Arena Naționala din București. Meciul din manșa tur a…

- Oficialii de la București explica de ce Romania primește vaccin doar pentru cinci milioane de persoane. Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns, sambata la ora 8.00, la Institutul Cantacuzino din București, iar de aici vor fi trimise centrelor regionale de vaccinare. Premierul Florin Cițu,…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, au avut sambata dupa-amiaza o intrevedere la Budapesta, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, transmite MTI, potrivit Agerpres. In timpul intalnirii, cei doi…

- Gigantul american Tesla se pregateste sa isi deschida in curand un centru in Romania si deja este in cautare de angajati, relateaza Adevarul. „Pentru ca ne pregatim pentru intrarea noastra in Romania, cautam sa recrutam un tehnician service care sa se alature noii noastre echipe din Bucuresti”, arata…