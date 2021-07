Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au oprit un transport in Costa Rica, devenita recent tara de tranzit pentru drogurile columbiene care iau drumul Europei. Cele 4 tone de cocaina si marijuana erau transportate intr-un container incarcat cu produse din ceramica, ce venea din Columbia. Anul trecut, in Costa Rica au fost capturate…

- Fostul șef al IGP, actual președinte al Partidului PACE, inscris in cursa pentru anticipate, Gheorghe Cavcaliuc vine cu detalii despre captura record de heroina de ieri in Moldova. Potrivit colegilor sai, cetațeni turci ar fi implicați in aceasta operațiune, iar cantitatea reținuta este de 235 kg.

- Potrivit unui anunț facut pe Twitter de ministrul Comertului, Mehmet Mus, acesta este cea mai mare captura de cocaina realizata vreodata in Turcia. Anunțul este insoțit de o fotografie cu mai multe pachete ce conțin cocaina, frumos aranjate pe o masa, unele peste altele. Fotografia este, de asemenea,…

- Autoritatile vamale turce au descoperit o tona de cocaina in portul Mersin, in sudul Turciei, relateaza miercuri dpa.Acesta este cea mai mare captura de cocaina realizata vreodata in Turcia, a anuntat pe Twitter ministrul Comertului, Mehmet Mus. Oficialul turc a postat miercuri o fotografie cu mai…

- Oficialii vamali maltezi au anuntat marti o captura-record de cocaina in tara, 740 de kilograme de drog de inalta puritate ascunse intr-un container plin cu banane, relateaza miercuri DPA. Cocaina era depozitata in pachete de 1 kilogram ascunse in interiorul containerului care se afla in drum…

- DIICOT a anuntat joi ca, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul Antidrog, a fost inregistrata o captura istorica de droguri, respectiv 1.452 de kilograme de heroina, gasite in containere din Portul Constanta. …

- Captura-record la Priștina, in Kosovo, unde polițiștii au confiscat 2,2 tone de cocaina, cu valoare de circa 6 miliarde de euro. Drogurile, descoperite intr-un camion, erau destinate mai multor state din Europa, noteaza libertatea.

- O banda care incerca sa introduca sapte tone de hasis in Spania a fost prinsa dupa una dintre cele mai importante operatiuni legata de contrabanda cu droguri din acest an, a anuntat politia spaniola, potrivit Reuters.