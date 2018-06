Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua zile a fost descoperit si ulterior confirmat un focar de pesta porcina africana PPA la o societate comerciala care detine peste 40.000 de porci, anunta autoritatile din Tulcea. Astfel, mai multe incineratoare mobile de mare capacitate au fost aduse la Tulcea pentru situatia in care va…

- Mai multe incineratoare mobile de mare capacitate au fost aduse la Tulcea pentru situatia in care va fi nevoie de sacrificarea a peste 40.000 de porci de la o ferma unde in aceasta saptamana a fost depistat un focar de pesta porcina africana. Autoritatile vor face controale in trafic pentru a nu…

- Inspectorii sanitar-veterinari au constatat, joi (28 iunie), ca un animal din ferma companiei Carniprod din Tulcea este infectat cu pesta porcina africana. Ferma are in prezent 45.000 de porci. Drept urmare, toata activitatea fermei a fost oprita, iar daca se va dovedi ca molima s-a extins si la alte…

- Peste 30 de suine vor fi eutanasiate, vineri dupa-amiaza, de medicii veterinari tulceni, din cauza unei suspiciuni de pesta porcina africana (PPA) aparuta intr-o gospodarie privata situata la aproape patru kilometri distanta de municipiul Tulcea, potrivit prefectului judetului, Lucian Furdui. Analizele…

- A fost confirmata de laborator prezența virusului de pesta porcina africana in probele prelevate de la porcii domestici din satul in satul Tvardița, raionul Taraclia. De asemenea a fost elaborat și aprobat un plan amplu de masuri pentru combaterea și eradicarea bolii.

- Prezenta virusului pestei porcine africane a fost confirmata prin testele de laborator la porcii unor gospodarii din satul Tvardita, raionul Taraclia. Comisia Antiepizootica Exceptionala a aprobat un plan de interventie, fiind impuse restrictii de miscare a animalelor in localitate, transmite IPN.

- A fost examenata informația referitor la indeplinirea Planului de masuri pentru combaterea și eradicarea focarului de pesta porcina africana depistata in localitatea Palanca. Toate masurile de rigoare au fost intreprinse, iar focarul a fost prelucrat cu dezinfectante.

- Pesta porcina africana patrunde din Ucraina in Romania prin micul "trafic de alimente" facut de persoanele care achizitioneaza produse de porc din tara vecina si ajung ulterior in hrana animalelor, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…