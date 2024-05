Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie medicala: Percheziții la un medic din București, cercetat pentru ucidere din culpa, a uitat in timpul intervenției chirurgicala, o compresa in zona abdominala a unei pacientei de 73 de ani, din comuna dambovițeana Dragomirești. In aceasta dimineața, 15 mai, polițiștii din cadrul Serviciului…

- Politistii argeseni propun procurorilor trimiterea in judecata a unui medic ginecolog de la un spital din Bucuresti, acuzat ca a pus in pericol viata unei paciente. In urma unei operatii de extirpare a ovarelor, medicul a externat-o pe femeie mai devreme decat era cazul, pacienta ajungand cu septicemie…