400 de criminali eliberați! 400 de criminali eliberați! Nu este titlul unui film, reprezinta realitatea, numarul lor s-ar putea sa fie chiar mai mare și acest lucru s-a intamplat cu un motiv, chiar in „vecinatatea” noastra. Aproximativ 400 de criminali au fost eliberați de armata rusa, in timpul retragerii din regiunea Herson. Potrivit autoritaților ucrainene, militarii ruși au deschis porțile unui centru de arestare preventiva din Herson, iar numarul precis al criminalilor ar fi de 457. 400 de criminali eliberați. Cine a deschis poarta arestului Potrivit autoritaților de la Kiev, 166 de evadați au fost deja gasiți și trimiși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

