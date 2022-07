4 iulie: La mulți ani, America! De ce e azi Ziua Națională a SUA La 4 iulie, SUA marcheaza semnarea Declaratiei de Independenta a Statelor Unite ale Americii, in anul 1776. Actul parafeaza desprinderea a 13 colonii britanice de pe noul continent de Coroana Marii Britanii – reprezentand, practic, actul de nastere al Statelor Unite ale Americii. Exista cateva lucruri care nu prea sunt știute despre data 4 iulie, dupa cum nota TheFw.com. Cum ar fi faptul ca America nu și-a declarat independența pe 4 iulie. Se crede ca primul Congres Continental al Americii a declarat independența fața de monarhia britanica pe 4 iulie 1776. Dar votul oficial a avut loc cu doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

