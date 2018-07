4 exerciţii pentru durerile de spate. Te vor ajuta să dormi ca un bebeluş 4 exercitii pentru durerile de spate Exercitii pentru durerile de spate #1: Pawanmuktasana Acest exercitiu relaxeaza coloana vertebrala, in special zona spatelui inferior si coapsele. Aceasta pozitie din yoga regleaza tranzitul intestinal. Cum se face: Asaza-te pe spate si relaxeaza-te Indoaie genunchii si adu-i la piept Ridica mainile in timp de inspiri si imbratiseaza genunchii ridicati la piept Cand expiri, apasa genunchii pe abdomen. Respira adanc, concentrandu-te pe diafragma. Cand inspiri, intinzi picioarele, and expiri, apropii genunchii de piept. Apoi, mentii aceasta pozitie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

