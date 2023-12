Stiri pe aceeasi tema

- Patinoarul din fața salii „Horia Demian” s-a deschis pe 1 decembrie, clujenii avand o noua alternativa de a petrece timpul liber. Conform zcj.ro, acolo a fost amenajat și un mic targ de Craciun. „Daca tot am facut platoul astfel incat sa fie redat cetațenilor ca spațiu public, și nu pentru mașini, ci…

- PSD si PNL au avut la dispozitie 50 de milioane de euro din PNRR ca pana de Craciun sa dea in folosinta 150 de centre pentru copii si nu doar ca nu au terminat nici macar unul, dar nici nu le-au inceput, transmite Oana Toiu, deputat USR, intr-un comunicat. Ea precizeaza ca premierul Marcel Ciolacu a…

- 24-26 noiembrie| COD GALBEN in Alba și alte județe: Precipitații insemnate cantitativ, intensificari ale vantului și viscol 24-26 noiembrie| COD GALBEN in Alba și alte județe: Precipitații insemnate cantitativ, intensificari ale vantului și viscol Citește și: Prognoza meteo pentru Craciun. Cum va fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea de Craciun. Specialiștii au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice.

- Perioada sarbatorilor de iarna deschide noi oportunitati de lucru pentru cei care isi cauta o activitate part-time sau full-time, iar cele mai multe joburi specifice acestui sezon vin din partea organizatorilor de targuri de Craciun si a comerciantilor participanti, care isi cauta personal specializat…

- Targul de Craciun de la Timișoara iși va deschide porțile in 26 noiembrie 2023 și va funcționa pana in 7 februarie 2024. Revine roata panoramica in centrul orașului, patinoarul se muta in Piața Libertații, dar exista și o surpriza.

- Cantautorul Stefan Hrusca va sustine doua reprezentatii ale concertului sau de colinde, in cadrul Turneului National de Colinde - Stefan Hrusca 2023, pe 18 decembrie, pe scena Salii „Ion Caramitru" a Teatrului National „I.L. Caragiale", informeaza un comunicat transmis Agerpres.

- Dupa ce prețul la carne s-a majorat inainte cu cateva saptamni de sarbatorile mult așteptate ale anului, iata ca schimbari apar și in vanzarea porcilor de Craciun. Anul acesta vor fi vanduti pe internet. Iata ce la ce trebuie sa fim atenți!