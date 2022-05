38 de ambasade şi-au reluat activitatea în capitala Ucrainei Treizeci si opt de ambasade si-au reluat activitatea in capitala Ucrainei, Kiev, dupa o perioada de pauza cauzata de ofensiva militara a Rusiei, informeaza ukrinform.net. Printre misiunile diplomatice redeschise se numara si cea a Romaniei, dupa cum a anuntat, sambata, ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Si-au reluat activitatea la Kiev ambasadele din Turkmenistan, Italia, Polonia, […] The post 38 de ambasade si-au reluat activitatea in capitala Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eșecul militar al Rusiei in tentativa de cucerire a capitalei Ucrainei era inevitabil pentru ca, in ultimii ani, trupele rusești nu s-au mai confruntat cu un inamic puternic, spune un fost mercenar care a luptat alaturi de armata Moscovei ca parte a Grupului Wagner (așa-zisa armata privata a lui Vladimir…

- Croația a expulzat 24 de angajați ai ambasadei Rusiei din cauza „agresiunii brutale” impotriva Ucrainei, a anunțat Ministerul croat de Externe, citat de The Guardian. Ministerul a precizat ca ambasadorul rus a fost convocat in semn de protest fața de „agresiunea brutala asupra Ucrainei și numeroasele…

- Presedintele Volodimir Zelensk le cere italienilor, intr-un discurs rostit in Parlamentul italian, sa nu le mai permita accesul rusilor in zonele turistice din Italia si sa creasca presiunea si sanctiunile asupra Rusiei. El a facut o comparatie intre Kiev si Roma, aratand ca si capitala Ucrainei, la…

- Un jurnalist spaniol aflat la granița dintre Polonia și Ucraina, pentru relatari, a fost arestat sub acuzația de spionaj in favoarea serviciului militar de informații rusesc GRU, potrivit Le Figaro. Pablo Gonzalez colabora, printre altele, cu publicația online Publico și televiziunea Sexta. Agenția…

- Statele Unite suspenda activitatea de la Ambasada SUA din Belarus si, de asemenea, permite personalului care nu lucreaza in situatii de urgenta si membrilor familiei lor sa paraseasca Ambasada SUA din Rusia, din cauza problemelor de siguranta si securitate rezultate in urma agresiunii Rusiei asupra…

- A cincea zi de razboi a inceput cu noi bombardamente in Kiev și Harkov, insa capitala și orașul strategic al Ucrainei rezista sub asediul rusesc. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca luni dimineața vor avea negocieri intre o delegație a țarii sale și o delegație rusa, in Belarus,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari, sambata, ca „a spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. „Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, a declarat Zelenski intr-o inregstrare…

- Consiliul Europei a decis, vineri dupa-amiaza, suspendarea apartenentei Rusiei la structuri ale organizatiei, dar nu excluderea. „Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, la inițiativa Ucrainei și Poloniei, a lansat procedura de suspendare a calitații de membru al Rusiei la Consiliul Europei. Decizia…