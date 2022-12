Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea un buget foarte generos la dispozitie pentru infrastructura spitalelor, a anuțat luni ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. 3,7 miliarde euro au fost alocate serviciului public de sanatate la care se adauga imprumutul de doua miliarde de euro de la Banca Europeana…

- Pensiile militare trebuie reformate, odata cu pensiile speciale, iar Romania trebuie sa se incadreze in procentul de 9,4% din PIB, la capitolul pensii, de anul viitor, susține Comisia Europeana. Sunt date care dau peste cap toate calculele guvernului și contrazic toate declarațiile liderilor coaliției…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene continua sa inregistreze progrese in implementarea pachetului de masuri in valoare de 1,5 miliarde de euro initiat pentru sprijinirea mediului de afaceri. Acest pachet vine ca raspuns la crizele simultane cu care se confrunta Romania post-pandemica,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre absorbtia fondurilor europene, ca nu este multumit. Despre banii din PNRR, el a aratat ca astazi avem 6,3 miliarde euro, bani care sunt incasati, iar cererea a doua de…

- Intrebat daca este multumit de absorbtia de fonduri europene din exercitiul anterior in special, ministrul Bolos a raspuns: ”Nu sunt multumit, este pacat ca banii acestia care sunt in risc de decomitere sa nu ii vedem in proiecte de autostrazi, in infrastructura de apa si canalizare”. El a precizat…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat miercuri, despre propunerea lui Florin Citu privind eliminarea pensiilor speciale, pentru a nu se mai impune acel procent de 9,4- din PNRR, ca "Romania nu se poate comporta ca o tara salbatica, fiindca aceste pensii speciale exista…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a declarat ca in cadrul politicii de coeziune, Romania are alocat un buget de 43 de miliarde de euro, care a fost structurat pe doua componente, 30 de miliarde de euro o componenta de grant, foarte importanta pentru tara noastra si 13 miliarde de euro,…