Intr-un context total diferit fața de cum erau obișnuiți, patinatorii de viteza ai Coronei Brașov au participat la doua competiții, și anume Cupa Romaniei juniori și seniori, precum și Cupa Tatra, ambele concursuri desfașurandu-se la Zakopane in Polonia. Chiar daca au mers in Polonia cu mai puțini copii decat de obicei, micuții patinatorii antrenați de Bogdan Stanescu, Katalin Kristo și Cristian Popa au caștigat 34 medalii, 5 de aur, 9 de argint și 20 de bronz. Dintre tinerii patinatorii, la concursul internațional Cupa Tatra, s-au remarcat doua sportive in varsta de 10 ani, Diana Stanciu – doua…