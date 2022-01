30 de turiști, blocați în telescaun la Straja Aproximativ 30 de turiști au ramas blocați in telescaun in stațiunea Straja, din județul Hunedoara, dupa o defecțiune a instalației. Oamenii au fost coborați cu scara, dupa ce instalația de transport pe cablu s-a oprit. Salvatorii montani i-au dat jos pe oameni pe rand. Unii turiști au ramas aproximativ 15 minute blocați in telescaun. Potrivit Salvamont Straja, a fost o defecțiune a releului. In acest moment, telescaunul este oprit in stațiune, din cauza vantului. The post 30 de turiști, blocați in telescaun la Straja appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

