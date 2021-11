Stiri pe aceeasi tema

- In Dobrogea,vremea se va incalzi usor pe 12 si 13 noiembrie, devenind apropiata de normalul termic cu medii de 11...12 grade la maxime si 3...5 grade la minime.Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Valorile…

- Prima jumatate a lunii noiembrie aduce temperaturi mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada a anului. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, noiembrie incepe cu cateva zile friguroase, apoi temperaturile ajung chiar și la 22 de grade. Meteorologii…

- Prima jumatate a lunii noiembrie aduce temperaturi mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada a anului. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, noiembrie incepe cu cateva zile friguroase, apoi temperaturile ajung chiar și la 22 de grade, informeaya…

- Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, iar veștile sunt destul de bune. In Maramureș vom avea o vreme frumoasa, dar cam friguroasa. Potrivit ANM, in debutul perioadei, vremea va fi mai calda decat normal, astfel ca temperaturile diurne…

- Cum va fi VREMEA in perioada 6 – 19 septembrie. Prognoza METEO pe regiuni Cum va fi VREMEA in perioada 6 – 19 septembrie. Prognoza METEO pe regiuni Vremea va fi tot mai calda in majoritatea zonelor din țara, arata prognoza meteo pentru perioada 6 – 19 septembrie, din partea Administrației Naționale…

- Cum va fi VREMEA in septembrie: Vești proaste in prima luna de toamna. Prognoza METEO pentru urmatoarele patru saptamani Cum va fi VREMEA in septembrie: Vești proaste in prima luna de toamna. Prognoza METEO pentru urmatoarele patru saptamani Meteorologii au spus cum va fi vremea pana la sfarșitul lunii…

- Vremea se schimba radical! Septembrie vine cu frig și ploi. Meteorologii spun ca in septembrie temperaturile vor fi in scadere și uneori vor fi sub valorile normale din prima luna de toamna. Potrivit prognozei meteo, va ploua in toata țara, dar cantitațile de apa nu vor fi foarte mari. In saptamana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo valabila pentru Lugoj in perioada 23 august -5 septembrie. Meteorologii sustin ca vremea va fi calda in prima zi din interval, cu maxime termice mediate pe regiune de 32...34 de grade, apoi se va raci semnificativ la valori medii intre…