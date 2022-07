30 de copii confirmaţi cu COVID la Spitalul de Copii. Cei mai mulţi au vârsta de până în trei ani In ultima saptamana, odata cu cresterea numarului de cazuri de COVID, care a fost resimtita la nivel national si local, a crescut si numarul copiilor internati la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. La inceputul acestei saptamani, erau internati 30 de copii confirmati cu SARS-CoV-2, cu forme medii ale bolii. 86- dintre acestia sunt copii care au varste de pana la 3 ani, restul fiind copii cu varsta de peste 4 ani. Medicii au explicat ca cei mai multi copii au venit cu simptome specifice altor infectii respiratorii, cum ar fi febra, tusea sau manifestari de tipul laringitei sau inflamatiei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

