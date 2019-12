Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat , la inceputul ședinței de guvern de miercuri, ca Executivul iși va angaja raspunderea pe legea bugetului, fapt fara precedent. Ludovic Orban a explicat ca este foarte dificil ca “printr-o dezbatere normala” in Parlament, legea bugetului sa fie adoptata pana la finalul…

- Guvernul PNL iși va asuma raspunderea și pe Legea Bugetului, acesta fiind cel de-al patrulea proiect pe care Executivul lui Ludovic Orban urmeaza sa iși angajeze raspunderea in fața Parlamentului. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca ședința in care Guvernul iși va asuma raspunderea pe proiectul…

- Guvernul PNL iși va asuma raspunderea și pe Legea Bugetului, acesta fiind cel de-al patrulea proiect pe care Executivul lui Ludovic Orban urmeaza sa iși angajeze raspunderea in fața Parlamentului. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca ședința in care Guvernul iși va asuma raspunderea pe proiectul…

- La trei decenii de la evenimentele sangeroase din 1989, astazi are loc, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), primul termen in camera preliminara in dosarul Revolutiei. Fostul președinte al Romaniei Ion Iliescu și fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu sunt puși sub acuzare pentru infractiuni…

- Premierul Ludovic Orban a solicitat miniștrilor și președintelui ANSVSA demiterea tuturor celor responsabili in cazul navei cu peste 14 000 de oi, rasturnate in Portul Midia. Premierul a vorbit despre incapacitate in ce privește reacția autoritaților. „Nu vreau sa treaca acest eveniment fara ca cei…

- Premierul Ludovic Orban a avut o intalnire la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile au vizat problemele economice, dar și anunțata ordonanța de urgența privind rectificarea bugetara. Ludovic Orban a anunțat in cursul zilei de luni ca actul va fi finalizat in a doua parte a zilei…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Brașov ca, in privința tronsonului de autostrada Comarnic -Brașov, strategia Guvernului este sa il realizeze fie prin finantare de la buget, fie prin parteneriat public-privat. O decizie in acest sens urmeaza sa fie luata in cel mult o luna de zile, a mai…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca sustine introducerea unei taxe pentru autoturismele aflate la prima inmatriculare, o taxa a carei valoare sa fie stabilita in funcție de gradul de poluare al autovehicului. „Cred ca ea trebuie sa fie conceputa ca taxa de poluare si cuantumul taxei sa depinda…