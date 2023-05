3 trucuri pe care să le folosești pentru a merge pe jos la lucru! Se apropie vremea frumoasa, caldura, iar vara iși intra pe deplin in drepturi. Este pacat ca in aceasta perioada sa nu profiți de situație și sa continui sa folosești mașina pentru a te deplasa. Bineințeles, daca lucrezi in afara orașului sau trebuie sa ajungi de la sat la oraș, atunci este in regula sa folosești mașina. In schimb, daca locuiești in orașul in care se afla și biroul, nu ai scuze sa nu gasești variante mai avantajoase pentru a ajunge la locul de munca. Beneficiile pe care ți le-ar aduce mersul pe jos sau cu bicicleta ar trebui sa fie suficiente pentru a lua aceasta decizie. De… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

